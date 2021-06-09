В регионах Азербайджана ускорен процесс вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана ускорен процесс вакцинации от коронавируса.

Об этом сказал в среду Trend директор Центральной больницы Агсуинского района Али Гусейнов.

По его словам, в последнее время выросло число желающих получить вакцину от COVID-19.

"В больнице созданы бригады для вакцинации граждан. В течение дня число обращающихся по вопросу получения вакцины варьируется от 580 до 600 человек. До сегодняшнего дня использовано 19 286 доз вакцины. 5 530 человек получили вторую дозу препарата, 8 206 - первую. Из общего числа вакцинированных 379 - медработники", - сказал Гусейнов.

Директор сообщил, что граждане получают вакцину Sinovac.

По его словам, до сегодняшнего дня ни у кого не было зафиксировано побочных реакций.

"Граждане перед получением вакцины проходят медобследование, проверяется наличие у них хронических заболеваний. Только после этого принимается решение о вакцинации. Наша больница обеспечена достаточным количеством доз вакцины", - сказал Гусейнов.

Напомним, что в Азербайджане процесс вакцинации от коронавируса начался 18 января.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)