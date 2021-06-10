Сегодня выпускной экзамен в Азербайджане сдадут более 22 тыс. учащихся IX классов
БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для учащихся IX классов школ Низаминского, Сабаильского, Сураханинского районов Баку, а также школ в городах Мингячевир и Сумгайыт, Агджабединском, Балакенском, Билясуварском, Джалилабадском, Имишлинском, Исмаиллинском, Губинском районах.
Как сообщили Trend в четверг в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. В 10:45 пропуск в здание, где пройдет экзамен, завершается.
Ожидается, что в сегодняшних экзаменах примут участие 21 215 учащихся.
Участники экзамена должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, декларацию о здоровье, оригинал удостоверения личности.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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