Сегодня выпускной экзамен в Азербайджане сдадут более 22 тыс. учащихся IX классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены для учащихся IX классов школ Низаминского, Сабаильского, Сураханинского районов Баку, а также школ в городах Мингячевир и Сумгайыт, Агджабединском, Балакенском, Билясуварском, Джалилабадском, Имишлинском, Исмаиллинском, Губинском районах.

Как сообщили Trend в четверг в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. В 10:45 пропуск в здание, где пройдет экзамен, завершается.

Ожидается, что в сегодняшних экзаменах примут участие 21 215 учащихся.

Участники экзамена должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, декларацию о здоровье, оригинал удостоверения личности.

(Редактор: Натаван Эфендиева)