Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. Утром 12 июня в отдельных местах полуострова скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

До 14 июня, в основном в северных и западных районах Азербайджана, сохранится нестабильная погода, местами пройдут грозовые дожди, ливни, град. Скорость западного ветра местами будет достигать 18-23 метров в секунду.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)