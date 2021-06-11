Баку - в тройке самых популярных городов ЕВРО-2020
БАКУ/Trend/ - К открытию Чемпионата Европы по футболу 11 июня портал о спорте и туризме ТурСтат совместно с Radisson Hotel Group представил рейтинг городов ЕВРО-2020 популярных у туристов, передает Trend.
В топ-3 городов у туристов ЕВРО-2020 вошли Санкт-Петербург, Баку и Будапешт.
Санкт-Петербург принимает семь матчей ЕВРО-2020, Баку и Будапешт - по четыре матча Чемпионата Европы по футболу. В Азербайджан и Венгрию разрешен въезд туристам.
По данным УЕФА, на матчи ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге и Баку разрешен вход до 50 процентов от вместимости стадионов (до 31 тысячи человек), а в Будапеште – 100 процентов (61 тысяча человек).
Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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