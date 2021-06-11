Стартовал ЧЕ по футболу: Италия встречается с Турцией
БАКУ /Trend/ - В столице Италии Риме начался чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020, сообщает в пятницу Trend.
В первом матче группы А встречается Италия и Турция.
Отметим, что Бакинский олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы А: Швейцария – Уэльс (12 июня), Турция – Уэльс (16 июня) и Швейцария – Турция (20 июня).
Четвертьфинал ЕВРО-2020 будет проведен в Баку 3 июля, в 18:00 по местному времени.
Напомним, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти в прошлом году, был перенесен в связи с пандемией коронавируса,
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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