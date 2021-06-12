Кандидатура Фарида Гаибова выдвинута на пост президента Международной федерации гимнастики

БАКУ /Trend/ - Объявлены имена кандидатов на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает Trend со ссылкой на сайт учреждения.

Выборы состоятся шестого ноября 2021 года на 83-м Конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG), который пройдет в Анталье (Турция).

На пост президента Международной федерации гимнастики претендуют два кандидата - нынешний президент FIG Моринари Ватанабе и президент Европейской гимнастики (EG), наш соотечественник Фарид Гаибов.

(Автор: Джани Бабаева)