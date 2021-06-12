Учащиеся средней школы Нахчыванского гарнизона приняли участие в практических занятиях (ФОТОВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Учащиеся полной средней школы Нахчыванского гарнизона приняли участие в практических занятиях, проведенных в учебном центре Отдельной общевойсковой армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
На занятиях было рассказано о важности получения школьниками первичных военных знаний.
Школьникам, которые ознакомились с правилами безопасности, была предоставлена информация о частях и механизмах различного стрелкового оружия и медицинской подготовке.
Учащиеся также выполнили практические стрельбы из автоматов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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