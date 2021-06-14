БТА и Дорожная полиция Баку обратились к гражданам в связи с матчами ЕВРО-2020

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) и Главное управление государственной дорожной полиции Баку обратились к гражданам по поводу матчей чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020), которые проходят в столице.

Как передает в понедельник Trend, в обращении говорится, что на протяжении последних двух недель в Баку на высоком уровне проводятся престижные международные соревнования по различным видам спорта.

"В Баку четвертого - шестого июня прошел Гран-при Азербайджана Формулы-1, а 12 июня в столице впервые состоялся матч финального этапа чемпионата Европы по футболу.

Наши граждане, следуя установленным правилам и рекомендациям, оказали неоценимую поддержку в проведении в Баку спортивных мероприятий, в частности гонок Формулы-1.

Уверены, что такое же понимание участники дорожного движения проявят во время матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Баку 16, 20 июня и 3 июля. В частности, в связи с матчем сборных Турции и Уэльса 16 июня призываем граждан соблюдать правила дорожного движения. Учитывая большой интерес к игре сборной команды братской страны и то, что в этот день в городе пройдут мероприятия высокого уровня, призываем участников дорожного движения строго соблюдать правила и продемонстрировать солидарность.

Также призываем граждан не пользоваться личным автотранспортом без крайней необходимости. Это важно для беспрепятственного движения транспортных средств, в частности регулярных и экспресс-автобусов, чтобы избежать заторов. Кроме того, призываем не парковаться в местах, где парковка запрещена, включая автобусные остановки и выделенные для автобусов полосы движения. Транспортные средства, мешающие движению, будут эвакуированы в соответствии с законом", - говорится в обращении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)