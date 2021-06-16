Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО)

Общество 16 июня 2021 13:16 (UTC+04:00)
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся очередной выпуск курса «Бизнес-образование для инженеров», который является совместным проектом вуза и компании BP.

Участникам проекта, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты.

На этот раз в проекте «Бизнес-образование для инженеров», приняли участие студенты Бакинской высшей школы нефти, Университета АДА, Азербайджано-Французского университета (UFAZ), Бакинского инженерного университета, Университета Хазар и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов вручил участникам сертификаты и поздравил их.

Около 50 студентов 3-го, 4-го и 5-го курсов, обучающихся на инженерных факультетах вышеназванных вузов, прошли обучение по 6 модулям в течение 2 недель.

Обучение по данному курсу, охватывающему модули: Навыки коммуникации и проведения презентаций, Управление проектами, Тайм-менеджмент и эффективность, Управление рисками, Основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат, Основы управления персоналом и лидерство, велось на английском языке.

Отметим, что основная цель проекта «Бизнес-образование для инженеров» – развить в студентах, обучающихся на инженерных специальностях, лидерские и управленческие навыки, а также расширить возможности для их карьерного роста.

Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) - Gallery Image
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) - Gallery Image
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) - Gallery Image
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выпускникам проекта «Бизнес-образование для инженеров» вручили сертификаты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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