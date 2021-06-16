Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный вечер к ночи сменится северо-западным, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов.

Завтра днем в некоторых высокогорных районах Азербайджана пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)