В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО)

Общество 21 июня 2021 21:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа», проводимых при совместной организации Агентства развития медиа и Университета ADA, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В очередном семинаре участвовала делегация медиа-института Aljazeera.

В рамках семинара между Университетом ADA и медиа-институтом Aljazeera Media был подписан меморандум о взаимопонимании. Затем с докладами выступили журналист и менеджер Aljazeera.

Напомним, что на семинарах, которые пройдут с 14 июня по 10 июля, планируется участие руководящих членов 75 медиа-структур. В ходе семинаров местные и зарубежные специалисты, в том числе сотрудники Al Jazeera и Haber Global, поделятся опытом с участниками.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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