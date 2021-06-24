В Баку вакцинируют от коронавируса в мобильных пунктах (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается вакцинация от коронавируса.
Как сообщает Trend, чтобы сделать этот процесс более доступным, организуются мобильные пункты вакцинации. Один из них находится в гипермаркете BRAVO одноименной сети супермаркетов у станции метро "Кероглу".
При организации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) любой посетитель гипермаркета старше 18 лет может получить вакцину от COVID-19.
(Редактор: Константин Шапиро)
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