Вопрос вакцинации детей от COVİD-19 должен быть тщательно изучен - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Нужно тщательно изучить вопрос вакцинации детей от COVİD -19, так как все исследования в связи с этим заболеванием проводились в отношении людей старше 18 лет.

Об этом в четверг сказал Trend глава Рабочей группы TƏBİB Васиф Алиев.

Он отметил, что все созданные от коронавируса вакцины предназначены для лиц старше 18 лет: «У детей это заболевание протекает в легкой форме. У детей младшего возраста не наблюдалась ее острой формы. Однако дети являются активными носителями вируса, поэтому они могут заражать взрослых. В связи с этим вакцинация детей может стать показанием, так как тем самым можно будет разорвать цепочку заражений. Исследования показали, что прививка детей старше 12 лет вакциной "Pfizer" безвредна. В Китае рекомендована прививка детей старше 3 лет вакциной "Sinovac". Однако все это еще предстоит изучить».

Глава Рабочей группы добавил, что должно быть тщательно исследовано, какую именно вакцину можно рекомендовать той или иной возрастной группе, после чего станет возможной и вакцинация от коронавируса детей.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)