В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом, 89 человек выздоровели, двое - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 335 741 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 329 959 человек вылечились, 4 967 - скончались, число активных больных составляет 815.

За последние сутки в Азербайджане проведено 7 728 тестов на COVID-19, а за все время пандемии – 3 713 779.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)