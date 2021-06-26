Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил

Общество 26 июня 2021 10:36 (UTC+04:00)
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Представляем вниманию читателей этот видеоролик.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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