Пресс-секретарь посольства Турции поздравил победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Поздравляю победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил - 26 июня.

Об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, сообщает в субботу Trend.

"Поздравляю с Днем Вооруженных сил, желаю упокоения душам наших героических братьев, павших во время 44-дневной Отечественной войны, выражаю глубокие соболезнования их родным и близким, желаю скорейшего выздоровления раненым", - сказал Алтыналан.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)