Тарифный совет Азербайджана утвердил цены еще на 247 лекарственных препаратов

Общество 30 июня 2021 19:21 (UTC+04:00)
Тарифный совет Азербайджана утвердил цены еще на 247 лекарственных препаратов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Тарифный (ценовой) совет Азербайджана утвердил цены на 247 лекарственных средств, взятых на государственный учет, сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет.

До настоящего времени в рубрике «Лекарственные средства» (http://tariff.gov.az//%22documents/DVA.pdf/%22) сайта Тарифного совета (http://tariff.gov.az/%22http://www.tariff.gov.az/%22) размещен полный список, состоящий из 12 689 лекарственных средств, для которых утверждены оптовые и розничные цены и даты вступления в силу с учетом их торгового наименования, фармацевтической формы, наименования активного вещества, дозы, торговой упаковки, объема фасовки и страны-производителя.

С решением можно ознакомиться в рубрике «Решения Совета» на сайте Тарифного совета (http://tariff.gov.az/%22http://www.tariff.gov.az/%22)

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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