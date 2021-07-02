Завтра в Баку ограничат движение транспорта на ряде дорог

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку третьего июля футбольного матча в рамках ЕВРО-2020 будет ограничено движение транспорта в направлении Бакинского олимпийского стадиона со стороны проспекта Зии Буниятова, к станции метро "Кероглу" от пересечения проспекта З.Буниятова и улицы Халила Рзы Улутурка в направлении Беюкшорского бульвара и Деревни атлетов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление полиции (ГУП) Баку.

Также движение транспорта будет ограничено на проспекте Гейдара Алиева перед зданием центра ASAN Xidmət и от аэропорта к центру города.

В ГУП Баку призвали водителей завтра воспользоваться услугами общественного транспорта.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)