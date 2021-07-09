МВД Азербайджана предупреждает о недопустимости превышения на свадьбах разрешенного числа гостей

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к организаторам свадеб и других торжественных мероприятий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что с первого июля решением Оперативного штаба при Кабмине было разрешено проведение свадеб с участием 150 человек в закрытых помещениях и 50 человек – на открытом воздухе. Однако в ходе проверок выяснилось, что в ряде случаев число приглашенных гостей превышает разрешенное количество, и большинство гостей не имеют COVID-паспорт.

МВД призывает лиц, планирующих проведение свадеб и других торжественных мероприятий, соблюдать правила, установленные в связи с пандемией коронавируса. В противном случае осуществляющие контроль органы будут вынуждены принять меры в соответствии с законодательством.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)