По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой состоялся Межрегиональный форум этой организации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе председателя Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Санкт-Петербурге состоялся Межрегиональный форум организации.

Как сообщает Trend , мероприятие началось с посещения барельефа общенационального лидера Гейдара Алиева в Санкт-Петербурге. Участники также совместно с заместителем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Иваном Есиповым возложили цветы к памятникам «Герои Великой Отечественной Войны» и «Дети Войны».

Официальное открытие форума, которое началось приветственными словами руководителя городского отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Александра Маликова, директора Санкт-Петербургского Дома национальностей Валерия Николаева, главы регионального отделения АМОР по Санкт-Петербургу Эльмана Манафова, а также ответственного секретаря АМОР Джейхуна Гусейнова.

Д.Гусейнов в своем выступлении подчеркнул особое внимание председателя АМОР Лейлы Алиевой к вопросам здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. Участникам была предоставлена информация о работе с социально уязвимыми категориями молодёжи.

Как известно, в Азербайджане 2021 год был объявлен годом Низам Гянджеви. В связи с этим участники Межрегионального форума АМОР посетили памятник поэта и философа Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге.

Форум продолжился закладкой Аллеи дружбы в парке Авиаторов города Санкт-Петербурга. В посадке деревьев, ставшей традиционной экологической акцией организации, также участвовали волонтеры «Молодой гвардии Единой России». В конце мероприятия участники обменялись памятными подарками.

Целью проведения межрегиональных форумов являетсясоздание площадки для более эффективного взаимодействия региональных отделений АМОР. На форумах активно обсуждаются идеи и проекты, в которых АМОР может принять активное участие и поддержать региональные отделения.

Напомним, что форум в Санкт-Петербурге стал четвертым межрегиональным форумом АМОР в 2021 году.