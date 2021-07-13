У 31 человека, прибывшего в Азербайджан из-за рубежа, выявлен штамм Delta (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На очередном этапе исследований у 31 человека, недавно прибывшего в Азербайджан из-за рубежа, был обнаружен штамм Delta (B.1.617), а у девяти лиц – штамм Alpha (B.1.1.7).

Об этом во вторник сообщили Trend в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

«Продолжающаяся более года пандемия SARS-CoV-2, наряду с проблемами в области здравоохранения, также создает серьезные социальные и экономические проблемы во всем мире. Азербайджан находится на передовых позициях в контексте принимаемых против SARS-CoV-2 мер, организации и изучения эффективности вакцинации.

Новые штаммы, возникшие в результате мутации коронавируса, вызывают серьезную озабоченность во всем мире. В рамках принимаемых мер по контролю эпидемиологической ситуации в нашей стране в Центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводятся регулярные исследования генетических вариантов вируса SARS-CoV-2.

На очередном этапе исследований у 31 человека, недавно прибывшего в страну из-за рубежа, был обнаружен штамм Delta (B.1.617), а у девяти лиц – штамм Alpha (B.1.1.7).

Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, вновь показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Именно ей мы обязаны за сегодняшнюю стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране. Вновь призываем всех наших граждан безотлагательно пройти вакцинацию.

Нельзя забывать, что, наряду с вакцинацией, такие меры, как соблюдение социальной дистанции, использование масок и гигиена рук, входят в число немногих способов уберечься от болезни и вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране», – сказали в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)