БАКУ Trend/ - В Азербайджане будет активирован портал по заказу жертвенных животных - www.afsa.gov.az/uploads/menteqe.pdf, сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение министерства сельского хозяйства и Агентства продовольственной безопасности.

Граждане смогут забрать жертвенных животных, которых они заказали в режиме онлайн, по семи адресам в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте.

Портал будет активирован 16 июля.

Также в рамках проекта "Из села в город" министерство сельского хозяйства организует онлайн-ярмарку по продаже жертвенных животных.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)