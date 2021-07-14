Сельчук Байрактар навестил находящихся на лечении в Турции участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельчук Байрактар и заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов, находящийся с визитом в Турции, навестили находящихся на лечении в этой стране участников Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, участники войны проходят лечение в Турции по инициативе Фонда YAŞAT.

В ходе беседы с руководством больницы было детально обсуждено состояние здоровья азербайджанских военнослужащих, подчеркнуто, что Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение.

Участники Отечественной войны поблагодарили С.Байрактара и Дж.Салманова за этот визит. Ветеранам были вручены подарки, сделано фото на память.

Отметим, что 120 наших военнослужащих были отправлены на лечение в Турцию. Из них 50 уже успешно прошли курс лечения и вернулись домой.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)