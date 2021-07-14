В Азербайджане на свадебных церемониях будет действовать особый санитарный режим
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на свадебных церемониях будет действовать особый санитарный режим.
В соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологической стабильности", главный государственный санитарный врач Азербайджана утвердит "Методические указания по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных церемониях".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно решению, для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане увеличено число сфер, в которых будет применяться особый санитарный режим. В это число вошли и объекты, на которых проводятся свадебные торжества.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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