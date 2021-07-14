В Азербайджане опубликованы правильные ответы тестовых заданий вступительных экзаменов по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал правильные ответы тестовых заданий вступительных экзаменов в вузы по III группе специальностей, прошедших 14 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Ознакомиться с правильными ответами заданий открытого и закрытого типа в азербайджанском секторе можно по ссылке.

Правильные ответы заданий в русском секторе можно узнать по ссылке.

Результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)