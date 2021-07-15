Штамм "Дельта" коронавируса более заразен - Ханде Харманджи
БАКУ /Trend/ - Штамм "Дельта" коронавируса более заразен, чем другие мутировавшие штаммы.
Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.
"Штамм "Дельта" более заразен, поэтому заболеть может больше людей. Методы борьбы с этим штаммом те же, что и с другими мутировавшими штаммами коронавируса. В первую очередь необходимо вакцинироваться и соблюдать правила гигиены", - сказала Харманджи.
Отметим, что в Азербайджане штамм "Дельта" коронавируса выявлен у 31 человека.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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