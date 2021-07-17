Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям, выезжающим на отдых в регионы
БАКУ /Trend/ - В дни праздника Гурбан жители Баку будут выезжать на отдых в районы, в связи с чем движение транспорта на дорогах станет более интенсивным, передает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Главного управления Государственной дорожной полиции.
В связи с этим дорожная полиция призывает водителей обратить внимание на техническую исправность своих автомобилей и соблюдать правила дорожного движения, а пассажиров - пристегиваться ремнями безопасности.
"На стационарных дорожных постах Государственной дорожной полиции созданы условия для отдыха водителей", - говорится в сообщении.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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