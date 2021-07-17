Глава РИКЦ в Баку огласил направления работы на ближайшее время

БАКУ /Trend/ - На данный момент Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку работает над проектом «Миссия добра».

Об этом в субботу Trend сообщил руководитель Российского информационно-культурного центра в Баку Ирек Зиннуров.

По его словам, данный проект разрабатывается совместно с Ассоциацией волонтерских центров России и волонтерскими организациями Азербайджана.

Ирек Зиннуров заявил о планах создать такую программу, чтобы для начала порядка 20 волонтеров по различным направлениям, будь то медицина, экология или любая другая сфера, могли приехать в Азербайджан и оказать необходимую помощь.

Было отмечено, что второй этап предусматривает уже отправку волонтеров из Азербайджана в Российскую Федерацию с той же целью.

«Эту программу мы уже обсуждали в онлайн-формате с участием российской и азербайджанской сторон», – отметил Ирек Зиннуров.

Говоря о квотах на обучение в России, руководитель РИКЦ сообщил, что еще будучи депутатом Госдумы РФ он высказывался за ее увеличение.

«Постепенно квота на обучение в России будет увеличена. В текущем году уже зафиксировано небольшое увеличение, и планируется за ближайшие три года поэтапно поднять это количество примерно на 30 процентов», – подытожил он.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)