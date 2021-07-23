В Азербайджане в этом году планируется установка памятников четырем выдающимся личностям

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане установят памятники четырем выдающимся личностям, сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве культуры.

В структуре отметили, что в соответствии с распоряжениями главы государства от 11 марта 2020 года и 12 марта 2021 года соответственно предусматривается установка памятников известному меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву и выдающемуся певцу Муслиму Магомаеву. Также планируется установить памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Тофигу Гулиеву.

Кроме того, в соответствии с распоряжением главы государства в городе Шамкир появится памятник азербайджанскому геологу, открывшему крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области, видному ученому Фарману Салманову.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)