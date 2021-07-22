В Азербайджане началась регистрация абитуриентов для участия в экзаменах по способностям

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты, желающие поступить на специальности вузов и колледжей на базе 11-летнего образования, требующие особых способностей, с 22 по 29 июля должны пройти регистрацию на https://eservices.dim.gov.az/qabiliyyet/?frm=egov для участия в экзаменах по способностям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

В соответствующих экзаменационных комиссиях могут зарегистрироваться: граждане, сдавшие в этом году выпускные экзамены, результаты которых отвечают условиям конкурса; выпускники школ прошлых лет, сдавшие 1 или 2 июля экзамен и выполнившие условия конкурса; получившие удовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку; суббакалавры; абитуриенты, которые будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку 12 августа и желающие участвовать в конкурсе по специальностям, требующим особых способностей.

Абитуриенты, получившее неудовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку, не будут допущены к выбору специальностей, даже если получат удовлетворительную оценку на экзамене по способностям.

Абитуриенты могут пройти регистрацию в шести комиссиях по двум выбранным направлениям. Те, кто выбрал специальности колледжей на базе полного среднего образования, могут пройти регистрацию в комиссии по двум из следующих направлений - изобразительное искусство, музыкальное искусство, театр, киноискусство и хореография, физическая культура и спорт.

Отметим, что поскольку результаты выпускных экзаменов остаются в силе в течение двух лет, то также могут пройти регистрацию абитуриенты, принявшие участие в прошлогодних выпускных экзаменах, набравшие баллы по конкурсу и желающие поступить на специальности, требующие особых способностей, подавшие документы в вузы и колледжи.

Для граждан Азербайджана, впервые обратившихся для участия во вступительных экзаменах в вузы (имеющих общее образование), участие в выбранном впервые экзамене по способностям будет бесплатным (за государственный счет).

Участие во вступительных экзаменах граждан Азербайджана нижеуказанных пяти категорий осуществляется за государственный счет:

- дети граждан с инвалидностью, полученной в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана;

- члены семей шехидов;

- дети, потерявшие родителей или лишенные родительской опеки;

- вынужденные переселенцы;

- инвалиды I и II групп, в том числе дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)