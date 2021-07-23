В Баку начался суд над Вугаром Сафарли

БАКУ /Trend/ - 23 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу ранее арестованного бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Тахмины Ягубовой, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.

На заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азера Пашаева уточняются анкетные данные обвиняемых.

Отметим, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК.

Решением суда в отношении Вугара Сафарли была избрана мера пресечения в виде ареста, а другие лица были переданы под надзор полиции.

В рамках предварительного следствия было обеспечено возмещение части нанесенного ущерба. Также наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство по развитию медиа.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)