В Азербайджане изменены правила пассажироперевозок воздушным транспортом
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".
Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в субботу Trend.
Согласно изменениям, авиаперевозчики, осуществляющие полеты в Азербайджан, допускают на борт воздушного судна иностранцев и лиц без гражданства на следующих условиях:
- при наличии у пассажиров старше 18 лет COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса или иммунитет к COVID-19) и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета;
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