В Баку благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в Баку сдан в пользование жителей очередной обустроенный двор.

Как сообщили во вторник Trend в IDEA, обновленный двор расположен по адресу: проспект Гара Гараева, 71, 73 в Низаминском районе столицы, и охватывает жилые здания, в которых проживает 500 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленения, составляющего основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 2 беседки, новые скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы и пожарные гидранты, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, для входа в блоки применяются электромагнитные карты. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 45 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 800 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы.

(Перевод: Турал Гараджаев)