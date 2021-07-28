Еще ряд ветеранов Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще ряд ветеранов Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, 109 ветеранов войны получили 113 высокотехнологичных протезов нижних конечностей. Протезы, изготовленные по системе «Genium», позволяют более полно и точно регулировать движения, обеспечивают стабильное, безопасное и уверенное передвижение. Завершается процесс обеспечения такими протезами еще 12 ветеранов.

Также ведется работа по обеспечению 32 ветеранов войны высокотехнологичными протезами верхних конечностей.

С марта этого года начата работа по обеспечению лиц с инвалидностью моторизированными колясками. За прошедший период ими обеспечены 562 человека, часть из которых инвалиды войны.

В послевоенный период около 1040 членам семей шехидов и ветеранам были оказаны социально-психологические услуги, а 233 ветеранам войны - реабилитационные услуги в реабилитационных учреждениях министерства труда и социальной защиты населения.

(Перевод: Турал Гараджаев)