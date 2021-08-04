В Азербайджане не признаны дипломы 38 человек, получивших образование за рубежом

БАКУ /Trend/ - Не признаны документы о получении высшего образования за рубежом 38 человек из 257 обратившихся в июле с этой целью.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по обеспечению качества в образовании, по 13 обращениям было отказано в признании диплома из-за недостаточного срока нахождения в той или иной стране для получения образования, по 12 - из-за недостаточного уровня знания языка, на котором было получено образование, по семи обращениям - в связи с совокупностью обоих вышеприведенных причин, по шести обращениям - в связи с другими причинами.

Среди обратившихся 121 человек получил образование в России, 50 - в Украине, 46 - в Турции, 12 - в Великобритании, 11 - в Грузии, 17 - в других странах.

Больше всего дипломов о получении образования за рубежом, представленных для подтверждения в июле, были выданы по медицинским специальностям - 70. По юридическим специальностям был представлен 31, экономике - 16, управлению бизнесом - 15, менеджменту - 13 дипломов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)