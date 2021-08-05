К тушению пожара в Агсуинском районе привлечен вертолет
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает принимать меры по тушению пожара, возникшего на высокогорной местности с труднопроходимым рельефом близ села Гагали Агсуинского района.
Как сообщает в четверг Trend, в целях тушения пожара в кратчайшие сроки к соответствующим работам привлечен вертолет авиационного отряда МЧС.
Позднее будет предоставлена дополнительная информация.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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