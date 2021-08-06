Мария Стадник поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Токио
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Мария Стадник в полуфинале соревнований среди женщин по вольной борьбе в весовой категории до 50 килограммов встретилась с японкой Юуи Сусаки, сообщает в пятницу Trend.
Стадник уступила сопернице со счетом 11:0. Она поборется за бронзовую медаль Олимпиады.
Напомним, что в 1/8 финала Мария Стадник обошла российскую спортсменку Стальвиру Оршуш, а в 1/4 - спортсменку из Туниса Сарру Хамди.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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