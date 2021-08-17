В Азербайджане более 30 человек не допустили на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за нарушение правил карантинного режима во время свадебных торжеств шесть человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, а 33 - не допущены на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство внутренних дел.

Мониторинги 17 свадебных церемоний были проведены 16 августа в 13 домах торжеств и четырех частных домах в Баку и в районах представителями МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)