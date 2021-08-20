В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в вузы Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Выбор специальности по всем группам проводиться онлайн до 30 августа 2021 года.

Абитуриенты могут указать до 15 кодов специальностей. Коды должны быть внесены и подтверждены в «Заявлении абитуриента по электронному выбору специальности» на https://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas1/?frm=egov1

Если абитуриенты выполнили условия конкурса, то одновременно могут участвовать в конкурсе по 2 группам специальностей ( по одной из I-IV групп специальностей и V группе).

Суббакалавры тоже до 30 августа 2021 года должны внести и подтвердить в «Заявлении абитуриента по электронному выбору специальности» коды специальностей, по которым хотят поступить.

(Перевод: Кямаля Сеидова)