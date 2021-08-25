В Баку перенесено заседание суда по уголовному делу генерала Ровшана Акберова

БАКУ /Trend/ - Заседание по уголовному делу бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акберова, которое должно было состояться сегодня в Бакинском военном суде, перенесено на первое сентября, сообщает в среду Trend.

Один из судей не явился на процесс. Заседание должно было пройти под председательством судьи Габиба Гасанова.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе «Сикора» (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в два - три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)