С сегодняшнего дня в Азербайджане вступает в силу ряд ограничений в рамках карантинных мер - Список

БАКУ /Trend/ - Согласно последним изменениям, внесенным Кабинетом министров Азербайджана в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений", с сегодняшнего дня вступает в силу ряд ограничений, сообщает в среду Trend.

Так, согласно изменениям, вступает в силу требование о получении не менее 80 процентами сотрудников государственных органов, а также сотрудников ряда нижеперечисленных предприятий первой дозы вакцины от COVID-19, а с первого октября - второй дозы вакцины, либо о наличии сертификата об иммунитете против COVID-19:

- все медицинские и фармацевтические предприятия, независимо от формы собственности;

- все научные и образовательные заведения, независимо от формы собственности;

1. По коммунальной сфере:

1.1. энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение;

1.2. водоснабжение и мелиорация, сбор и очистка сточных вод;

1.3. сбор, переработка и утилизация отходов.

2. По транспортной, логистической и коммуникационной сферам:

2.1. грузо- и пассажироперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая услуги такси;

2.2. портовые услуги

2.3. логистические услуги

2.4. услуги телекоммуникации и связи

2.5. почтовая и курьерская деятельность.

3. По социальной сфере:

3.1. оказание социальных услуг;

3.2. услуги сиделки для лиц с физическими, психическими, умственными нарушениями.

4. По сфере торговли и общепита:

4.1. оптовая и розничная торговля;

4.2. общественное питание;

4.3. служба доставки питания.

5. По сфере туризма:

5.1. гостиницы и другие предприятия, оказывающие услуги по размещению;

5.2. деятельность турагентств и туроператоров.

6. По сфере финансовых услуг:

6.1. финансовая и страховая деятельность (банки, небанковские кредитные организации, ломбарды, страховые компании, платежные службы).

7. По другим сферам:

7.1. полиграфическая деятельность, копировальные услуги;

7.2. установка и ремонт всех видов машин и оборудования;

7.3. ремонт компьютеров и оборудования связи, бытовых товаров;

7.4. техобслуживание автомобилей и мотоциклов, их ремонт и мойка;

7.5. аренда и лизинговая деятельность;

7.6. услуги купли-продажи недвижимости;

​7.7. деятельность в сфере архитектуры, инженерии, проектирования и предоставления техконсультаций;

7.8. рекламная деятельность и изучение рынка;

7.9. деятельность агентств по трудоустройству;

7.10. услуги по обучению и репетиторству;

7.11. переводческие услуги;

7.12. дизайнерская деятельность;

7.13. деятельность в области фотографии;

​7.14. услуги, предоставляемые в связи с осуществлением предпринимательской деятельности (бухгалтерский учет и аудит, право, консультации по коммерческой деятельности и вопросам управления (консалтинг) и др.);

7.15. уборка промышленных и жилых зданий, квартир;

7.16. услуги дезинфекции;

7.17. стирка и химчистка текстильных и меховых изделий;

7.18. услуги по пошиву одежды;

7.19. парикмахерские и салоны красоты;

7.20. ветеринарная деятельность;

7.21. приюты для животных.

Также все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт.

Кроме того, лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях нижеуказанных объектов, только при условии наличия COVID-паспорта:

- в заведениях общественного питания;

- в гостиницах;

- в крупных торговых центрах.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)

Twitter:@cingizsafarli