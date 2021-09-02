В Азербайджане назначен новый директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом
БАКУ /Trend/ - На должность директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом назначен Фамиль Мамедов.
Как сообщили в четверг Trend в Министерстве здравоохранения Азербайджана, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра, врио министра здравоохранения Теймур Мусаев.
Отметим, что ранее обязанности директора Центра исполняла Эсмира Алмамедова, которая была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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