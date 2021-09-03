В реках Азербайджана уровень воды ниже нормы – гидролог

БАКУ /Trend/ - В настоящее время во внутренних и транзитных реках Азербайджана уровень воды ниже нормы.

Об этом сказал главный гидролог Национального департамента гидрологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев в ответ на запрос Trend.

Он пояснил, что реки бывают полноводными осенью и весной, а сейчас в реках мало воды: «Осадков практически не было, а температура воздуха была высокой».

По его словам, 3 сентября уровень воды в пункте Зейемчай – Агбашлар на территории Малого Кавказа был ниже на 1 см. Уровень воды в пунктах Гянджачай – Зурнабад, Кюрекчай – Чайкенд, в том числе Вельвелечай – Тенгеалты на территории Большого Кавказа и Вилешчай – Шихлар Лянкяран-Астаринского региона, не изменился.

Относительно ситуации в транзитных реках страны главный гидролог отметил, что в пункте Гырагкесемен реки Кура зафиксирован расход воды на уровне 78 кубометров/сек, что составляет 64 процента десятидневной нормы (в аналогичный период 2020 года этот показатель составил 57 кубометров/сек, 47 процентов десятидневной нормы).

В пункте Джалайир реки Ганых уровень воды опустился на 1 см, в пункте Кура – Сурра – на 3 см, и в настоящее время уровень воды составляет 283 см (в аналогичный период 2020 года – 291 см): «На 2 см повысился уровень воды в пункте Кура – Ширван, достигнув 91 см (в 2020 году – 73 см), на 15 см – в пункте Кура – Банка, составив 125 см (в 2020 году – 131 см).

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)