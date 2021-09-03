В рамках учений TURAZ Şahini – 2021 прошли ознакомительные полеты (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Продолжаются совместные тактико-летные учения TURAZ Şahini – 2021.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны, согласно плану учений пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили ознакомительные полеты.
До этого для пилотов был организован брифинг, были обсуждены погодные условия и технические вопросы и доведены до сведения правила безопасности.
Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские – на МиГ-29 и Су-25.
Учения продолжаются.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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