Из Токио в Азербайджан вернулась еще одна группа паралимпийцев
БАКУ /Trend/ - Сегодня из Токио в Азербайджан вернулась еще одна группа членов Национальной паралимпийской сборной, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.
Это - пловцы Раман Салех, Вели Исрафилов, атлеты Орхан Асланов, Самир Набиев, тхэквондист Абульфаз Абузерли.
Напомним, что Раман Салех, Вели Исрафилов и Орхан Асланов стали обладателями золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.
Спортсменов встречали сотрудники Национального паралимпийского комитета, Главного управления молодежи и спорта города Баку, а также члены семей паралимпийцев.
На церемонии встречи они поделились с представителями СМИ своими впечатлениями об участии в соревнованиях.
Отметим, что следующая группа членов команды возвращается на родину 7 сентября.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)