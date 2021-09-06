Из Токио в Азербайджан вернулась еще одна группа паралимпийцев

БАКУ /Trend/ - Сегодня из Токио в Азербайджан вернулась еще одна группа членов Национальной паралимпийской сборной, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.

Это - пловцы Раман Салех, Вели Исрафилов, атлеты Орхан Асланов, Самир Набиев, тхэквондист Абульфаз Абузерли.

Напомним, что Раман Салех, Вели Исрафилов и Орхан Асланов стали обладателями золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.

Спортсменов встречали сотрудники Национального паралимпийского комитета, Главного управления молодежи и спорта города Баку, а также члены семей паралимпийцев.

На церемонии встречи они поделились с представителями СМИ своими впечатлениями об участии в соревнованиях.

Отметим, что следующая группа членов команды возвращается на родину 7 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)