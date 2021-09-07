В Азербайджане названы сроки выдачи студенческих кредитов

БАКУ /Trend/ - Студенты смогут получать кредиты на образование с этого года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге в связи с началом учебного года.

Он напомнил, что средства будут выдаваться Образовательным студенческим кредитным фондом, который готов к финансированию.

Отметим, что Образовательный студенческий кредитный фонд выдает кредиты на образование по двум критериям. В первую очередь за основу будет браться материальное и социальное положение лиц из социально уязвимых семей. В других случаях будут учитываться академические показатели студентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev