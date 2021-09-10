В Азербайджане стоимость экспертизы лекарств будет определяться Тарифным советом

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила фармаконадзора за лекарственными средствами».

Как сообщает Trend, юридическое лицо публичного права «Центр аналитической экспертизы» проводит экспертизу документов фармаконадзора.

Согласно действующим правилам, при проведении экспертизы в связи с документами фармаконадзора, представленными после регистрации лекарственного препарата, взаимоотношения сторон, в том числе объем, продолжительность и стоимость экспертизы, регулируются соглашением между юридическим лицом публичного права «Центр аналитической экспертизы» и владельцем лицензии или организацией.

Согласно поправке, при проведении экспертизы в связи с документами фармаконадзора, представленными после регистрации лекарственного препарата, взаимоотношения сторон будут регулироваться соглашением, заключенным между Органом и владельцем лицензии или организацией. Экспертиза будет проводиться на основании тарифов, установленных Тарифным (ценовым) советом в соответствии с Законом «О лекарственных средствах».