TƏBİB об испытаниях вакцины TURKOVAC в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть протестирована вакцина TURKOVAC - первая турецкая вакцина от коронавируса, на данный момент ведутся переговоры по этому вопросу, сообщили в понедельник в TƏBİB в ответ на запрос Trend.
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