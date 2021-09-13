Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Италии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы по аэробной гимнастике, который пройдет в Пезаро (Италия) с 17 по 19 сентября 2021 года, сообщает Trend.
На соревнованиях Азербайджан представят спортсмены Владимир Долматов, Нуржан Джаббарлы и Диляра Гурбанова.
В ЧЕ примут участие спортсмены из 22 стран, в частности, 164 юниора и 163 сениора.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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