В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО)

Общество 13 сентября 2021 11:41 (UTC+04:00)
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось открытие нового пилотного проекта под названием «Акселератор ИСЕСКО».

Целью проекта, совместно запущенного Министерством культуры Азербайджанской Республики, Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ИСЕСКО, Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и компанией NewSpace Innovation, является развитие сфер технологий динамического творчества и культуры посредством реализации акселераторных программ в странах-членах ICESCO.

В церемонии открытия приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, советник ИСЕСКО по науке и технологиям Мохаммад Шариф, основатель компании NewSpace Innovation Лейла Тагизаде, а также школьники и студенты-стартаперы.

Открывая мероприятие, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поприветствовал гостей. Ректор выразил удовлетворение тем, что столь важное мероприятие проходит в БВШН и поблагодарил министра культуры Анара Каримова за это. Говоря о тесных отношениях между ИСЕСКО и Азербайджаном, ректор подчеркнул, что эта организация всегда поддерживала нашу страну.

«ИСЕСКО является другом Азербайджана и всегда поддерживала Азербайджан во всех международных процессах. Тот факт, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является послом доброй воли ИСЕСКО, является наглядным доказательством высокого уровня наших отношений».

Касаясь важности проекта «Акселератор ИСЕСКО», Эльмар Гасымов сказал, что в проекте участвуют 23 команды. Ректор пожелал успехов командам школьников и студентов и дал им рекомендации по реализации идей и стартап проектов.

Пожелав успехов участникам проекта, первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев передал приветствия министра Анара Каримова собравшимся и отметил, что ИСЕСКО - это особая организация, занимающаяся образованием, наукой и культурой исламских стран и служащая дальнейшему укреплению отношений между странами-участницами.

«Эта международная организация поддерживает Азербайджан не только в сфере образования, науки и культуры, но и во многих других областях. В течение почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий ИСЕСКО была рядом с Азербайджаном и прилагала конкретные усилия для восстановления территориальной целостности нашей страны. Очень важно, что нас поддерживает такая большая организация. Отрадно, что ICESCO принимает участие в этом проекте, находясь рядом с азербайджанской молодежью. Молодежь - наше будущее. В будущем вы станете специалистами, работающими в разных сферах, но вы не должны забывать, что ваша высшая цель - служить своей стране».

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик и генеральный секретарь национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, руководитель администрации Министерства культуры Васиф Эйваззаде присоединились к мероприятию онлайн. Они выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO и поделились своими взглядами на проект.

Генеральный директор ИСЕСКО поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия. Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил, что в рамках проекта до конца 2025 года будет оказываться поддержка более 150 творческим стартапам в мусульманских странах.

Советник ИСЕСКО по науке и технологиям Мохаммад Шариф также подчеркнул высокий уровень отношений с Азербайджаном, охарактеризовав проект как новый этап сотрудничества.

«Проект будет осуществляться в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане и первоначально будет охватывать пять отраслей: сельское хозяйство, цифровые медиа, финансовые технологии, развлечения и игры, туризм и пищевые технологии».

Основатель компании NewSpace Innovation Лейла Тагизаде проинформировала собравшихся о проекте «Акселератор ИСЕСКО».

«Проект состоит из трех этапов. Команды, участвующие в нем, пройдут обучение по таким тематикам как «Построение бизнеса», «Бизнес-модели», «Исследование клиентов». На следующем этапе проекта будут проводиться интенсивные менторские сессии в течение шести недель. На данном этапе команды доработают свои идеи, подготовят предложения и прототипы и представят их жюри. В финале будут участвовать по 3 лучшие команды от каждой страны. На третьем этапе финалисты от каждой страны поборются за призы, представив свои стартап-идеи инвесторам и предпринимателям».

По окончании мероприятия участники проекта ознакомились с кампусом Бакинской высшей школы нефти.

В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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